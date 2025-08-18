Achtung, Wasser! Mit voller Kraft schießt das Nass hervor. Doch die roten Schutzwände halten stand. „Das ist unser neues Boxwall-System“, erklärt Rene Schmidt den umstehenden Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr. Es soll künftig immer dort zum Einsatz kommen, wo es gilt, Wassermassen fernzuhalten oder in bestimmte Richtungen zu leiten. So wie an diesem Vormittag das Wasser aus dem Tanklöschfahrzeug Richtung Mühlgraben.
Feuerwehr-Ausbildung Mauer gegen Hochwasser
Berit Richter 18.08.2025 - 15:00 Uhr