35 Jahre Feuerwehrpartnerschaft – das ist ein Grund zum Feiern. Vor allem aber ein Anlass, auf eine Verbindung zurückzublicken, die längst über eine offizielle Partnerschaft hinausgewachsen ist. Was 1991 zwischen den Feuerwehren aus Steinach und Korb im Rems-Murr-Kreis begann, ist heute gelebte Kameradschaft und Freundschaft. Das wurde beim gemeinsamen Jubiläumswochenende in Steinach deutlich. Den Auftakt der Feierlichkeiten bildete am Freitagabend eine offizielle Veranstaltung der Stadtverwaltung Steinach im Vereinshaus Reich. Neben den beiden Bürgermeistern waren die Wehrführungen der Feuerwehren sowie der Vereinsvorstand aus Steinach vertreten.