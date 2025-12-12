Die neue Satzung zur Regelung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige in der Freiwilligen Feuerwehr ist ohne Gegenstimme oder Enthaltung beschlossen. Der Stadtrat der Landgemeinde Großbreitenbach stimmte für diese in ihrer letzten Stadtratssitzung im Jahr 2025. Es verändern sich finanzielle Zuwendungen für jene, die innerhalb der Feuerwehr ein Amt übernehmen, sei es bei den Einsatzkräften, als auch in der Jugendfeuerwehr.