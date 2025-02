Der Feuerwehrverein Altenfeld hat nach fünf Jahren seinen Vorstand neu gewählt. In diesem Jahr gab es einen Wechsel an der Spitze. Die Familie Schubert übernimmt aber weiterhin Verantwortung. Mit Yvonne Schubert bringt sie die Vereinsvorsitzende und mit Sophie Schubert die Schriftführerin in den Vereinsvorstand.