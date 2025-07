„Ich bin wieder für die Deutschen Meisterschaften nominiert“, Siegbert Sauer strahlt, als er das sagt. Noch einmal wird er seine Uniform anziehen und am Rand stehen, wenn Ende Juli/Anfang August in Torgau die nationalen Titelkämpfe im Feuerwehrsport stattfinden. Wie so oft in den letzten fast 40 Jahren. Doch diesmal soll es ein Abschied sein. „Die Deutschen Meisterschaften finden nur alle vier Jahre statt. Ich bin jetzt 73. Da wird es langsam Zeit, aufzuhören“, sagt der Marlishäuser.