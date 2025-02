In den Schulen erfreuen sich Arbeitsgemeinschaften (AGs) immer größerer Beliebtheit. Hier können Schüler ihren eigenen Interessen folgen. Noten sind hier passé. Es gibt die AGs in vielen Bereichen, so unter anderem in Naturwissenschaft, Handwerk, Kunst und Sport. In Lichte gibt es nun eine Feuerwehr AG.