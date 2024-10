Feuerwehr: 20.000 Euro Schaden nach Brand in Nürnberger Metzgerei

Nürnberg (dpa/lby) - In einer Metzgerei in der Nürnberger Südstadt hat es gebrannt. Aus bisher ungeklärten Gründen kam es nach Angaben der Feuerwehr gegen 17 Uhr in den Lagerräumen und Kühlzellen eines Metzgerei- und Fleischwarengroßhandels in der Allersberger Straße zu einem Brand. Demnach drohte das Feuer in dem mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftshaus auf die angrenzenden Gebäude überzugreifen, was verhindert werden konnte. Nach rund einer Stunde sei das Feuer weitestgehend gelöscht worden.