Hubschrauber im Einsatz

Bis 21.00 Uhr am Mittwochabend seien auch zwei Hubschrauber zur Unterstützung im Einsatz gewesen. Diese werden nach Angaben des Sprechers am frühen Morgen wieder starten. In der Nacht werde die Zahl der eingesetzten Kräfte auf rund 50 herabgesetzt. Ab 6.00 Uhr seien dann wieder mehr Einsatzkräfte am Brandort. Man patrouilliere jetzt - auf den gesicherten Waldwegen.