Für den einen – Thüringens Innenminister Georg Maier – war es ein Samstagnachmittag, den er nicht mit seiner Frau verbrachte, sondern an dem er „ein Date mit Ute“ hatte. Ute Pfeiffer nämlich, der Ortsteilbürgermeisterin von Walldorf, die gerade voller Stolz mit ihrem ganzen Dorf das sanierte und erweiterte Feuerwehrgerätehaus feierte. Für den anderen – den stellvertretenden Walldorfer Wehrleiter André Schröder – war es ein elfter Hochzeitstag wohl so ganz nach seinem Geschmack: Gemeinsam mit seiner Frau Desiree inmitten von Dutzenden Feuerwehrleuten und vielen anderen Gästen. Der Hof und das neue Gebäude voll von Neugierigen jeden Alters, die es sich gut gehen ließen bei der von den Kameraden routiniert vorbereiteten Versorgung mit Getränken, Herzhaftem und Kuchen. „Alles von uns selbst gemacht“, sagte ein Feuerwehrmann stolz und meint die kulinarische Betreuung der Gäste ebenso wie das Programm drumrum: von den Liedern der „Singenden Sandhasen“ mit Nancy Geheeb aus dem Kindergarten über Fahrten mit dem Feuerwehrauto bis zur Hüpfburg, zum Kinderschminken und zu den Führungen durch das Haus.