Seit über einem Jahr hält ein Feuerteufel die Suhler Polizei und Feuerwehr in Atem. Abgesehen haben es der oder die Brandstifter insbesondere auf geparkte Wohnmobile, Müll- und Wertstoffcontainer im Bereich der Innenstadt mit Schwerpunkt Rimbachstraße und Döllberg. Auffällig dabei: Immer sind es Nächte an Wochenenden, in denen es brennt. Und: Es werden nur Wohnmobile in Brand gesetzt – keine Pkw oder Nutzfahrzeuge. So auch diesmal: In der Nacht zu Samstag brannte ein am Straßenrand in der Alten Schmiedefelder Straße abgestelltes Wohnmobil vollständig aus.