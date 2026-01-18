Seit über einem Jahr hält ein Feuerteufel die Suhler Polizei und Feuerwehr in Atem. Abgesehen haben es der oder die Brandstifter insbesondere auf geparkte Wohnmobile, Müll- und Wertstoffcontainer im Bereich der Innenstadt mit Schwerpunkt Rimbachstraße und Döllberg. Auffällig dabei: Immer sind es Nächte an Wochenenden, in denen es brennt. Und: Es werden nur Wohnmobile in Brand gesetzt – keine Pkw oder Nutzfahrzeuge. So auch diesmal: In der Nacht zu Samstag brannte ein am Straßenrand in der Alten Schmiedefelder Straße abgestelltes Wohnmobil vollständig aus.
Feuerteufel schlägt wieder zu Wieder brennt es nachts in der Suhler Innenstadt
Georg Vater 18.01.2026 - 13:57 Uhr