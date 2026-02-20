Wenn Henning Röbisch von seinem Beruf erzählt, klingt zunächst alles nach Erde, Holz und Maschinenöl. „Ich bin Forstwirt, ganz klassisch“, sagt er und lächelt. Eine solide Tätigkeit. Nichts Außergewöhnliches. Tag für Tag baut er Wege, die wieder instandgesetzt werden müssen. Sorgt für Ordnung zwischen Ahornbäumen und Fichten. Oberhof ist sein Revier, Bücheloh sein Zuhause. Doch sobald das Wochenende kommt oder die Sonne am Horizont verschwindet, verwandelt sich der Mann, der tagsüber in den Wäldern unterwegs ist, in einen anderen. Dann beginnt seine zweite Welt in ihm aufzuflammen – die Welt des Feuers.