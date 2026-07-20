Das schönste Festival in der Festivalregion Hildburghausen findet auf der Langen Heide statt – unter weitestgehendem Ausschluss einer lediglich schaulustigen Öffentlichkeit. Dabei gibt es bei der Phoenix Fire Convention unfassbar viel Schönes zu sehen: eine unvergleichliche Liebe zum Detail macht den Gang über das Gelände zu einem Traumritt. Feuershows vom anderen Stern übertreffen alles, was man sonst unter diesem Namen erleben darf.