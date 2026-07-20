Das schönste Festival in der Festivalregion Hildburghausen findet auf der Langen Heide statt – unter weitestgehendem Ausschluss einer lediglich schaulustigen Öffentlichkeit. Dabei gibt es bei der Phoenix Fire Convention unfassbar viel Schönes zu sehen: eine unvergleichliche Liebe zum Detail macht den Gang über das Gelände zu einem Traumritt. Feuershows vom anderen Stern übertreffen alles, was man sonst unter diesem Namen erleben darf.
Feuerkünstler aus aller Welt Unfassbar viel Schönes
Florian Kirner 20.07.2026 - 16:27 Uhr