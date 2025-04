Fürstenfeldbruck (dpa/lby) - Auf einem Herd abgelegte Kleidung hat in einer Wohnung in Fürstenfeldbruck ein Feuer entfacht. Die Küche brannte dabei komplett aus, wie die Polizei mitteilte. Zwei Hunde wurden demnach aus der stark verrußten Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gerettet.