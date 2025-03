Die barocke Gutsanlage in Johannstorf, einem Ortsteil von Dassow, ist noch komplett mit Herrenhaus, Scheunen, Stallungen und Torhaus erhalten, was eine Seltenheit ist. Das von einem Wassergraben umgebene Schloss befindet sich nach Auskunft der Kulturbeauftragten der Stadt Dassow, Andrea Hinrichs, in Privathand. Es gab Bemühungen der Gemeinde, es wieder in ihr Eigentum zu holen, weil Investitionen ausblieben - letztlich erfolglos. Lediglich Dach und Fassade waren saniert worden.