Feuer: Verletzte und hoher Schaden bei Brand in Hackschnitzellager

Die Löscharbeiten liefen derzeit noch, sagte ein Polizeisprecher. Das Feuer war demnach aus bislang unbekannter Ursache in einem Blockheizkraftwerk des landwirtschaftlichen Betriebs in Abensberg ausgebrochen und habe auf den Hackschnitzelbunker übergegriffen. Von dort aus seien die Flammen auch auf eine Halle übergegangen, in der landwirtschaftliche Geräte untergebracht waren, so der Sprecher.