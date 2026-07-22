Feuer unweit von Madrid Zweitgrößter Waldbrand Spaniens - Sánchez fordert Klimapakt

Der Brand, der nach ersten Erkenntnissen vermutlich durch landwirtschaftliche Arbeiten ausgelöst wurde, hat sich mittlerweile mit geschätzten rund 32.000 zerstörten Hektar - einer Fläche, die in etwa 45.000 Fußballfeldern entspricht - zum zweitgrößten Waldbrand des Landes seit Beginn der Erfassungen durch die Zentralregierung im Jahr 1968 entwickelt. Nur das Feuer von Larouco im Jahr 2025 fiel mit knapp 38.000 zerstörten Hektar in den Regionen Galicien und Kastilien und León im Nordwesten des Landes noch größer aus.