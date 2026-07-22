Feuer unweit von Madrid Zweitgrößter Waldbrand Spaniens - Sánchez fordert Klimapakt

Madrid - Der verheerende Waldbrand in der Provinz Guadalajara hat nach Behördenangaben inzwischen rund 32.000 Hektar Land zerstört und zählt damit zu den größten Bränden der jüngeren Geschichte Spaniens. Bei einem Besuch des Brandgebiets rief Ministerpräsident Pedro Sánchez zu einem parteiübergreifenden "Staatspakt gegen den Klimanotstand" auf. Zugleich äußerten sich die Einsatzkräfte vorsichtig optimistisch, den Brand nordöstlich von Madrid in den kommenden Tagen unter Kontrolle bringen zu können.