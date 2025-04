Feuer-Tragödie: Fünf Tote bei Hostel-Brand in Polen

Der Brand in dem Hostel in der schlesischen Kleinstadt Pszow nahe der Stadt Kattowitz (Katowice) war am späten Sonntagabend bemerkt worden. "Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, fand sie das gesamte zweistöckige Gebäude und das Dachgeschoss in Flammen vor", sagte der Sprecher der Feuerwehr. Das Feuer habe sich sehr schnell ausgebreitet, vermutlich sei es deshalb den fünf Menschen nicht gelungen, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen.