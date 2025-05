Klingenberg am Main (dpa/lby) - Der beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Klingenberg am Main (Landkreis Miltenberg) entdeckte Tote ist 37 Jahre alt gewesen und hat in dem Haus gewohnt. Das teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr hatte den Mann bei ihrem Einsatz gefunden, seine Identität war am Sonntag zunächst unklar. Wie es zu dem Brand kam und wie hoch der Schaden ist, steht bisher nicht fest. Die etwa 20 Bewohner des Hauses wurden durch die Gemeinde in einer örtlichen Unterkunft untergebracht.