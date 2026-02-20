 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Tödlicher Brand in Oberfranken – Mann stirbt an Rauchgas

Feuer Tödlicher Brand in Oberfranken – Mann stirbt an Rauchgas

Ein 76-Jähriger kommt bei einem Brand in seinem Haus ums Leben. Die Polizei vermutet eine tödliche Rauchvergiftung.

Feuer: Tödlicher Brand in Oberfranken – Mann stirbt an Rauchgas
1
Ein 76-Jähriger wurde nach einem Brand leblos in seiner Wohnung gefunden. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Heiligenstadt (dpa/lby) - Ein Mann ist bei einem Brand in seinem Wohnhaus in Heiligenstadt in Oberfranken gestorben. Ein Bekannter fand den 76-Jährigen leblos in dem frei stehenden Einfamilienhaus im Landkreis Bamberg und alarmierte die Rettungskräfte, wie die Polizei mitteilte. Beim Betreten waren die Räume noch stark verraucht. Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer im Bereich eines Ölofens aus. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht.

Nach der Werbung weiterlesen

Durch die starke Rauch- und Gasentwicklung, insbesondere durch Kohlenmonoxid, erlitt der Hausbewohner mutmaßlich eine tödliche Vergiftung. Er wurde neben seinem Bett gefunden. Die Beamten gehen davon aus, dass sich der Brand bereits einen Tag oder sogar noch früher ereignet hatte. Die Kriminalpolizei ermittelt zur genauen Brandursache.