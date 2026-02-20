Feuer: Tödlicher Brand in Oberfranken – Mann stirbt an Rauchgas

Heiligenstadt (dpa/lby) - Ein Mann ist bei einem Brand in seinem Wohnhaus in Heiligenstadt in Oberfranken gestorben. Ein Bekannter fand den 76-Jährigen leblos in dem frei stehenden Einfamilienhaus im Landkreis Bamberg und alarmierte die Rettungskräfte, wie die Polizei mitteilte. Beim Betreten waren die Räume noch stark verraucht. Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer im Bereich eines Ölofens aus. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht.