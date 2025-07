Erfurt/Saalfeld (dpa/th) - Thüringens Innenminister Georg Maier geht davon aus, dass es im Zuge des Klimawandels häufiger zu größeren Bränden wie derzeit in den Saalfelder Höhen kommt. "Ja, man muss damit rechnen, dass das häufiger vorkommt und das tun wir ja auch", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Das Ereignis zeige, dass Thüringen in der Lage sei, schnell die entsprechende Technik zu mobilisieren.