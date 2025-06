Eurasburg (dpa/lby) - Bei dem Brand eines Stalls in Eurasburg (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) ist nach ersten Schätzungen ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. In dem Stall befanden sich laut einer Polizeisprecherin unter anderem Kälber. Alle Tiere wurden am Sonntagabend aus dem Gebäude gerettet.