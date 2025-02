Pfaffendorf (dpa/lby) - Zwei Wohnhäuser in Pfaffendorf im Landkreis Haßberge sind durch ein Feuer in der angrenzenden großen Scheune in Brand geraten. Diese hatte am Dienstag aus zunächst unklaren Gründen Feuer gefangen, wie die Polizei mitteilte. Dann schlugen die Flammen auf die zwei Wohnhäuser über. Die Einsatzkräfte retteten zwei Bewohner, beide blieben unverletzt.