Feuer-Roboter Roboter "Byte" lernt Umgang mit Waldbränden

Wie kann die KI helfen?

"Das Entscheidende ist ja wirklich die Phase der Lagefeststellung", sagt Heise. Das muss im Ernstfall schnell gehen. KI könne helfen, einsturzgefährdete Bereiche oder extreme Brandphänomene wie heiße Rauchschichten zu erkennen, die sich zu entzünden drohen. "Wenn mir das alles eine KI-gestützte Plattform schon mitteilen kann, habe ich natürlich viel mehr Zeit im Außenbereich, zum Beispiel um Personen am Fenster zu erkennen und dementsprechend auch sofort Maßnahmen einzuleiten."

Informatiker Pirk kann sich langfristig auch autonome Systeme vorstellen, die eigenständig gegen Feuer angehen können - wie sie derzeit etwa im Süden Europas wüten.