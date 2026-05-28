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  4. Rauchsäule über Schwandorf - Brand bei Entsorgungsbetrieb

Feuer Rauchsäule über Schwandorf - Brand bei Entsorgungsbetrieb

Rund 100 Einsatzkräfte sind vor Ort, die Bevölkerung soll Fenster und Türen geschlossen halten.

Feuer: Rauchsäule über Schwandorf - Brand bei Entsorgungsbetrieb
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Die Feuerwehr rückte an. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa

Schwandorf - Ein Brand in einem Entsorgungsbetrieb in Schwandorf hat für eine weithin sichtbare Rauchsäule gesorgt. Rund 100 Einsatzkräfte seien im Einsatz, teilte Kreisbrandrat Christian Demleitner auf Anfrage mit - darunter überwiegend Feuerwehrleute, aber etwa auch Kräfte des Technischen Hilfswerks. Es hätten mehrere Lagerboxen gebrannt. Das Feuer sei gelöscht, es seien noch Nachlöscharbeiten im Gange. Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht. 

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Die Bevölkerung wurde über die Warn-Apps Nina und Katwarn aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Höhe des Schadens war noch unklar, auch die Ursache des Brandes stand nicht fest. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.