Feuer: Rauchsäule über Schwandorf - Brand bei Entsorgungsbetrieb

Schwandorf - Ein Brand in einem Entsorgungsbetrieb in Schwandorf hat für eine weithin sichtbare Rauchsäule gesorgt. Rund 100 Einsatzkräfte seien im Einsatz, teilte Kreisbrandrat Christian Demleitner auf Anfrage mit - darunter überwiegend Feuerwehrleute, aber etwa auch Kräfte des Technischen Hilfswerks. Es hätten mehrere Lagerboxen gebrannt. Das Feuer sei gelöscht, es seien noch Nachlöscharbeiten im Gange. Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht.