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  4. Nächtlicher Brand: 76 Menschen aus Häusern gerettet

Feuer Nächtlicher Brand: 76 Menschen aus Häusern gerettet

Sirenen, Rauch und ein Großeinsatz: In Landshut mussten Dutzende Menschen aus dem Bett gebracht werden. Was über den Brand bislang bekannt ist.

Feuer: Nächtlicher Brand: 76 Menschen aus Häusern gerettet
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Die Feuerwehr rückte zu dem Brandort aus. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Landshut (dpa/lby) - 76 Menschen sind durch den nächtlichen Brands eines benachbarten Hauses in Landshut geweckt und ins Freie gerettet worden. Das Feuer war aus bislang ungeklärten Gründen in einem Reihenhaus ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Bewohner hatten den Brand bemerkt und sich selbst gerettet. Wegen des Rauchs und der Brandausbreitung evakuierten die Einsatzkräfte Teile der angrenzenden Wohnanlage.

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Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand, zwei Menschen wurden vorsorglich untersucht. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 100.000 Euro eingeschätzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.