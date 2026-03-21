Landshut (dpa/lby) - 76 Menschen sind durch den nächtlichen Brands eines benachbarten Hauses in Landshut geweckt und ins Freie gerettet worden. Das Feuer war aus bislang ungeklärten Gründen in einem Reihenhaus ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Bewohner hatten den Brand bemerkt und sich selbst gerettet. Wegen des Rauchs und der Brandausbreitung evakuierten die Einsatzkräfte Teile der angrenzenden Wohnanlage.