Nürnberg - Nach dem Brand eines Hochhauses in Nürnberg ist ein 67-Jähriger an seinen schweren Verletzungen gestorben. Feuerwehrleute hatten ihn leblos im Treppenhaus vor seiner Wohnung im sechsten Stock gefunden, in der der Brand ausgebrochen war. Der 67-Jährige konnte zwar zunächst wiederbelebt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Doch letztendlich starb er laut Polizei am Samstagabend an den Folgen seiner Verletzungen.