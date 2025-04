Bamberg (dpa/lby) - Ein 56-Jähriger ist bei einem Brand in seiner Wohnung in Bamberg schwer verletzt worden. Zwei weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses erlitten laut Polizei eine leichte Rauchvergiftung. Vermutlich sei Essen in der Küche angebrannt, hieß es weiter. Die Feuerwehr konnte demnach ein Ausbreiten der Flammen verhindern.