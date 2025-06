Eisenach (dpa/th) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Eisenach sind mehrere Menschen zu Schaden gekommen. Wie die Landespolizeiinspektion Gotha mitteilte, wurde ein 37 Jahre alter Mann schwer verletzt. 13 weitere Personen hätten leichte Verletzungen erlitten. Details waren der Polizei auf Nachfrage nicht bekannt. Die Betroffenen seien in ein Krankenhaus gebracht worden.