Oberstdorf (dpa/lby) - In Schwaben hat am Morgen ein leerer Linienbus gebrannt. Der Bus sei in Oberstdorf (Kreis Oberallgäu) auf einem Busparkplatz abgestellt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts brannte es dann im Motorraum, als der Busfahrer losfahren wollte. Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.