München (dpa/lby) - Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in München ist eine Frau gestorben. Rettungskräfte hatten die Seniorin den Angaben zufolge an Heiligabend mit schweren Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort sei sie am zweiten Weihnachtsfeiertag gestorben, teilte die Polizei mit.