Lahnau (dpa/lhe) - Beim Brand eines Einfamilienhauses in Lahnau im Lahn-Dill-Kreis ist nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 200.000 Euro entstanden. Verletzte gab es nicht, die Bewohner hatten sich rechtzeitig ins Freie retten können, wie das Polizeipräsidium Gießen mitteilte. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Brandursache in dem Wohnhaus im Lahnauer Ortsteil Waldgirmes war zunächst unklar. Die Ermittlungen laufen.