Nach Angaben der örtlichen Behörden werden die Flammen durch Windböen immer weiter angefacht. Die Präfektur verfügte deshalb am Abend, dass alle Anwohner das am schlimmsten betroffene Gebiet verlassen müssen. Zur Unterbringung wurden Turnhallen in der Umgebung genutzt. Die Gegend rund um den Monte Faeta ist auch ein beliebter Ausflugsort mit vielen Wanderwegen. Regionalpräsident Eugenio Giani sprach von einer "sehr schwierigen Situation, auf die wir unsere ganze Kraft konzentrieren müssen". Auch Soldaten der italienischen Armee sind im Einsatz.