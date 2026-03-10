Feuer in Tiefgarage Tiefgaragenbrand in Landshut mit weitreichenden Folgen

Landshut (dpa/lby) - Heftiger Rauch beim Brand einer Tiefgarage in Landshut hat zahlreiche Menschen in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt untersuchten die Rettungskräfte 42 Personen, 4 seien ambulant versorgt worden, heißt es im Polizeibericht. Die Bewohner mussten die Anlage verlassen. Die Ermittler halten eine Brandstiftung für möglich. Derzeit werde nach einem schwarz gekleideten Mann gesucht, der sich zu der Zeit in der Tiefgarage aufgehalten habe, teilte das Polizeipräsidium Niederbayern mit.