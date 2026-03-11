Kurz nach 16 Uhr schrillten am Dienstag die Piepser bei den Einsatzkräften der Meininger Feuerwehr: Brand in der Tiefgarage im Kaiserpark in der Berliner Straße/Günter-Raphael-Straße. Ein dort abgestelltes Motorrad ist aus bislang ungeklärter Ursache in Flammen geraten. Für die Löschtrupps war es durch den massiven Rauch nicht leicht, zum Feuerherd vorzudringen. Unter schwerem Atemschutz drangen sie in dem Gebäude vor, um den Brand zu lokalisieren und eine Ausbreitung auf das angrenzende Wohngebäude zu verhindern. Dank des schnellen Eingreifens der Floriansjünger konnte das Feuer rasch gelöscht und Schlimmeres verhindert werden. Das Motorrad allerdings konnte nicht gerettet werden. Wie eine Polizeisprecherin informierte, wurde es durch die Flammen zerstört. Ein Pkw, der daneben stand, wurde ebenso wie Teile des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr lüftete die Garage. Eine Evakuierung des über der Garage liegenden Geschäftsbereichs war nicht notwendig. Während der Löscharbeiten blieb der Bereich um den Kaiserpark weiträumig abgesperrt.