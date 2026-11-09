Feuer in Tiefgarage: Hybridauto brennt in Tiefgarage - 150.000 Euro Schaden

Die Feuerwehr löschte das Feuer. Wegen der starken Rauchentwicklung räumten die Einsatzkräfte vorsorglich das Gebäude, in dem sich auch ein Supermarkt und ein Restaurant befinden. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnte das Gebäude wieder freigegeben werden. Weitere Fahrzeuge oder Gebäudeteile wurden nach bisherigem Kenntnisstand nicht beschädigt. Das Auto wurde abgeschleppt. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist bisher unklar. Während des Einsatzes kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Staus auf angrenzenden Straßen.