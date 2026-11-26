Bei einem Großbrand im Schmalkalder Ortsteil Mittelstille standen in der Nacht zum Dienstag eine Scheune und Teile eines Dreiseitenhofs in Flammen. Der Schaden ist immens. Die Polizei schätzt ihn am Donnerstag auf rund 700.000 Euro. Auch die Ursache des Brandes ist nun bekannt: Spezialisten der Suhler Kriminalpolizei sowie ein Gutachter haben herausgefunden, dass ein technischer Defekt an einem Ladegerät verantwortlich für die Katastrophe ist.