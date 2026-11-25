Der Schreck sitzt auch einen Tag nach dem verheerenden Großbrand noch tief. Aus noch unbekannter Ursache war auf einem Dreiseitenhof in der Ortsmitte ein verheerendes Feuer ausgebrochen, hat Scheunen und Nebengelasse zerstört. Mehr als 135 Einsatzkräfte kämpften bei Minusgraden gegen meterhohe Flammen. Die beiden angrenzenden Wohnhäuser konnten gerettet werden. Zum Glück wurde bei diesem Unglück niemand verletzt.