München (dpa/lby) - Bei einem Wohnungsbrand in München ist laut Feuerwehr eine Frau verletzt worden und ein geschätzter Schaden von rund 500.000 Euro entstanden. Die 47-jährige Bewohnerin der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus kam mit schweren Verbrennungen an den Armen in ein Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte.