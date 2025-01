Feuer in Kalifornien Irgendwie nützlich machen: Wie L.A. nach den Bränden hilft

"Es ist gar nicht so einfach, rauszufinden, wo Hilfe gesucht wird. Man muss sich aktiv darum kümmern", sagt Jessica Kühefuss. Die 32-Jährige aus München sortiert gespendete Kleidung nach Größen und hängt sie an den richtigen Platz. Seit August wohnt sie in Los Angeles und macht dort ihren Master. Als die Feuer ausbrachen, war sie in Miami - und blieb erst mal länger als geplant. "Mittwoch habe ich Panik bekommen und auf Google Maps gesehen, wie nah es an meiner Wohnung ist. Ich habe dann ständig eine App mit Updates zu den Feuern gecheckt, Freunde in der Nähe mussten evakuieren. Meine Freunde haben gesagt: komm nicht zurück", erzählt sie.