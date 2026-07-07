Bei Lichtenhain, einem Ortsteil der Stadt Gräfenthal im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, ist am Dienstag ein Waldbrand ausgebrochen. Die Feuerwehren wurden um 14.23 Uhr alarmiert. Bereits die ersten Einsatzkräfte bestätigten den Brand. Eine weithin sichtbare Rauchsäule war über dem Gebiet zu erkennen.