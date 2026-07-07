Aufgrund der Lage wurde die Alarmstufe bereits in der Anfangsphase von einem mittleren Einsatz auf ein Großereignis erhöht. Derzeit sind mehr als 120 Einsatzkräfte mit 51 Fahrzeugen im Einsatz. Unterstützung kommt auch aus dem Landkreis Sonneberg sowie aus dem benachbarten Landkreis Kronach.
Nach ersten Messungen mit einer Drohne umfasst die Brandfläche rund einen Hektar Wald im Hangbereich. Die Einsatzkräfte konnten den Brand inzwischen vollständig eingrenzen und gehen derzeit zu den Nachlöscharbeiten über.
Besonders erschwert wurde die Brandbekämpfung durch stark böigen Wind, der das Feuer in der Anfangsphase immer wieder anfachte und die Ausbreitung beschleunigte. Dadurch hatten die Feuerwehrkräfte zunächst größere Schwierigkeiten, den Brand einzukreisen.
Ein Schwerpunkt des Einsatzes ist die Löschwasserversorgung. Um ausreichend Wasser an die Einsatzstelle zu bringen, wurde eine mehr als zwei Kilometer lange Schlauchleitung vom Dorfteich in Lichtenhain bis in den Wald verlegt. Der Dorfteich wird gleichzeitig im Pendelverkehr mit mehreren Tanklöschfahrzeugen vom Ölschnitzsee bei Windheim im Landkreis Kronach mit Wasser versorgt, sodass die Löschwasserversorgung dauerhaft sichergestellt werden kann.
Nach ersten Messungen mit einer Drohne umfasst die Brandfläche rund einen Hektar Wald im Hangbereich. Die Einsatzkräfte konnten den Brand inzwischen vollständig eingrenzen und gehen derzeit zu den Nachlöscharbeiten über.
Besonders erschwert wurde die Brandbekämpfung durch stark böigen Wind, der das Feuer in der Anfangsphase immer wieder anfachte und die Ausbreitung beschleunigte. Dadurch hatten die Feuerwehrkräfte zunächst größere Schwierigkeiten, den Brand einzukreisen.
Ein Schwerpunkt des Einsatzes ist die Löschwasserversorgung. Um ausreichend Wasser an die Einsatzstelle zu bringen, wurde eine mehr als zwei Kilometer lange Schlauchleitung vom Dorfteich in Lichtenhain bis in den Wald verlegt. Der Dorfteich wird gleichzeitig im Pendelverkehr mit mehreren Tanklöschfahrzeugen vom Ölschnitzsee bei Windheim im Landkreis Kronach mit Wasser versorgt, sodass die Löschwasserversorgung dauerhaft sichergestellt werden kann.