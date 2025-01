Feuer in Gerätehaus: Ermittlungen nach Brand in Feuerwehrhaus laufen

Treffurt (dpa/th) - Nach dem Brand mit Millionenschaden in einem Feuerwehrhaus in Treffurt (Wartburgkreis) laufen die Ermittlungen. Es gebe noch keinen Hinweis zur Brandursache, sagte eine Polizeisprecherin. Das Feuer war am frühen Montagmorgen in einer Fahrzeughalle ausgebrochen. Fünf Einsatzfahrzeuge wurden zerstört. Der Schaden beläuft sich laut Landratsamt auf über sieben Millionen Euro. Menschen wurden nicht verletzt.