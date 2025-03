Großeinsatz der Feuerwehren am Mittwochabend in Stützerbach. Dort kam es gegen 18 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus an der Ortsdurchfahrtsstraße, gegenüber der Bushaltestelle Erholung. Wie Ilmenaus Stadtbrandmeister Andreas Meißler sagt, war das Einfamilienhaus nicht mehr bewohnt, die Besitzer seien wohl vor etwa einem halben Jahr verstorben. Angehörige seien über den Brand informiert worden. Vermutlich ausgehend vom Erdgeschoss, in dem das meiste Brandgeschehen stattgefunden habe, habe sich das Feuer schnell zu einem Großbrand ausgeweitet. Deshalb waren neben der Feuerwehr Stützerbach auch die Kameraden aus Manebach und Ilmenau sowie der Führungsdienst im Einsatz; ebenso ein Atemschutzfahrzeug aus Gehren und die Langewiesener mit der Einsatzstellenhygiene. Später wurden noch die Feuerwehren Ober- und Unterpörlitz mit Atemschutzgeräteträgern hinzugezogen. Mindestens 65 Einsatzkräfte waren vor Ort.