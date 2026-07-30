Marburg (dpa/lhe) - Brände in einer historischen Altstadt mit ihren Fachwerkhäusern und engen Gassen wie jetzt in Lauterbach stellt die Feuerwehr stets vor eine besondere Herausforderung. "Die dichte Bebauung und der Zustand der Häuser sind die großen Probleme", erklärte der stellvertretende Leiter der hauptamtlichen Feuerwehr Marburg, Marc-Philip Preis. Zudem seien - wie auch in der Altstadt der Universitätsstadt - die Straßen sehr schmal, sodass es für die Einsatzfahrzeuge im wahren Wortsinn eng werden könne. Zum Teil kommen sie nicht direkt bis zur Brandstelle, sodass etwa Leitern getragen werden müssten.