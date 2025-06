Feuer in der Oberpfalz: Mann stirbt nach Zimmerbrand in Regensburg

Regensburg (dpa/lby) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Regensburg ist nach Angaben der Feuerwehr ein Bewohner ums Leben gekommen. Bei dem Todesopfer handle es sich um einen 78-Jährigen, sagte ein Polizeisprecher. Die Einsatzkräfte wurden laut Feuerwehr vormittags von Anwohnern zu einem Zimmerbrand in dem Haus gerufen. Als sie eintrafen, drang bereits dichter Rauch aus der Wohnung im Erdgeschoss.