Wangen im Allgäu - Beim Brand einer Photovoltaikanlage auf einem Scheunendach im Kreis Ravensburg ist ein geschätzter Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Die Anlage auf der Scheune in Wangen geriet in der Nacht auf Sonntag laut Polizei wohl aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf das restliche Gebäude übergriffen. Zeugen hatten das Feuer gemeldet. Verletzte gab es keine.