Gerolsbach (dpa/lby) - In einer Maschinenhalle auf einem Golfplatz im oberbayerischen Gerolsbach (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) ist ein Feuer ausgebrochen. Die Ermittler schätzten den Schaden auf einen niedrigen siebenstelligen Bereich. Nach Angaben der Polizei verhinderten Feuerwehr und THW, dass sich der Brand in der Nacht weiter ausbreitete. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt zur zunächst unbekannten Brandursache und bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.