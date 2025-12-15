Feuer in der Nacht: Drei Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Bad Tölz (dpa/lby) - Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen haben drei Bewohner eine Rauchvergiftung erlitten. Einer von ihnen wurde schwerer verletzt. Das Feuer brach laut Polizei in der Nacht in einer Wohnung im zweiten Stock des Hauses in Bad Tölz aus, aus einem Fenster drang starker Rauch. Die Bewohner der betroffenen Wohnung retteten sich selbst ins Freie, hatten demnach jedoch Rußspuren an Gesicht und Körper.