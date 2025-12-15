 
Feuer in der Nacht Drei Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Nachts bricht in einer Wohnung ein Feuer aus. Als die Feuerwehrleute eintreffen, dringt ihnen bereits starker Rauch entgegen.

Feuer in der Nacht: Drei Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus
Die Feuerwehrleute verhindern, dass sich der Brand weiter ausbreitet. (Symbolbild) Foto: Marcel Kusch/dpa

Bad Tölz (dpa/lby) - Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen haben drei Bewohner eine Rauchvergiftung erlitten. Einer von ihnen wurde schwerer verletzt. Das Feuer brach laut Polizei in der Nacht in einer Wohnung im zweiten Stock des Hauses in Bad Tölz aus, aus einem Fenster drang starker Rauch. Die Bewohner der betroffenen Wohnung retteten sich selbst ins Freie, hatten demnach jedoch Rußspuren an Gesicht und Körper. 

Die Einsatzkräfte evakuierten das Haus, weitere Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr breitete sich das Feuer nicht weiter aus, wie es hieß. Ein Zimmer samt Möbeln wurde in der Brandwohnung jedoch zerstört. Laut Polizei entstand ein Schaden im oberen fünfstelligen Bereich. Hinweise auf eine vorsätzliche Tat liegen ersten Erkenntnissen zufolge nicht vor. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.