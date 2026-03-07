Waldkraiburg (dpa/lby) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf a.Inn) ist ein Sachschaden von etwa 150.000 Euro entstanden. Alle 15 Bewohner des Hauses wurden evakuiert, es wurde niemand verletzt, wie die Polizei mitteilte. Zwei Dachgeschosswohnungen des Hauses standen in Flammen und sind nach dem Brand derzeit unbewohnbar. Wieso das Feuer am frühen Morgen ausbrach, wird noch ermittelt.