Feuer im Wohnzimmer: 81-jährige Tote nach Wohnungsbrand in Türkheim

Türkheim (dpa/lby) - In Türkheim im Unterallgäu ist eine 81 Jahre alte Frau nach einem Wohnungsbrand tot aufgefunden worden. Die von einem Nachbarn alarmierte Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Feuers auf weitere Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus verhindern, doch die Rettungskräfte konnten die bereits leblose Frau nicht retten. Der Nachbar hatte am späten Abend den Alarm eines Rauchmelders in der Erdgeschosswohnung gehört und den Rauch sowohl gesehen als auch gerochen, wie das Polizeipräsidium Kempten mitteilte.