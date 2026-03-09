Gehofen (dpa/th) - Bei einem Brand in Gehofen im Kyffhäuserkreis ist ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Wie die Landespolizeiinspektion Nordhausen mitteilte, erfasste das Feuer die gesamte zu einem Wohnhaus umgebaute Scheune. Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. Die Hausbewohner blieben unversehrt. 75 Feuerwehrmänner waren bei dem Brand am Samstagnachmittag im Einsatz. Die Brandursache wurde bislang nicht geklärt, wie es hieß. Die Polizei ermittelt.